Вашингтон, , 20:20 — REGNUM 13−15 декабря Украину и Россию посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Флаги России, Украины и США © ИА REGNUM

«Донфрид посетит Киев и Москву 13−15 декабря», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что 10 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в преддверии встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле (Великобритания) обсудили ситуацию между Россией и Украиной.