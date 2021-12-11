Хохфильцен, Австрия, 11 декабря, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Женская сборная команды России по биатлону заняла второе место в эстафетной гонке на третьем этапе Кубка мира.

Vermont National Guard Биатлон

Соревнования проходили в австрийском Хохфильцене, за российскую команду выступали Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

Первое место досталось сборной команде Швеции, бронзовые медали завоевали спортсменки из Франции.

Этап Кубка мира в Хохфильцене завершится в воскресенье, 12 декабря, здесь состоится женская гонка преследования, а также мужская эстафета.