Манчестер, Великобритания, , 20:18 — REGNUM 11 декабря в Норидже на стадионе «Карроу Роуд» «Норвич Сити» в матче шестнадцатого тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

Бригада арбитров: Даррен Ингланд | Константин Хатзидакис | Питер Киркап | Эндрю Мэдли.

Стартовые составы команд:

«Норвич Сити»: Тим Крул, Макс Эронз, Грант Хэнли, Озан Кабак, Димитрис Яннулис, Лукас Рупп, Билли Гилмор, Пшемыслав Плахета, Кенни Маклин, Теэму Пукки, Джош Сарджент.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Диогу Далот, Виктор Линделеф, Харри Магуайр, Алекс Теллеш, Фред, Скотт Мактоминай, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Маркус Рэшфорд, Криштиану Роналду.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 21-м матче за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и девятью результативными передачами. На счету Роналду 14 (12+2) очков по системе гол+пас.

В последний раз «Норвич Сити» и «Манчестер Юнайтед» играли между собой 27 июня 2020 года в матче ¼ финала Кубка Англии. Тот матч завершился со счетом 1:2 в пользу «красных дьяволов».