Курган, 11 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. В школах и детских садах Курганской области можно будет снова проводить праздничные новогодние мероприятия. Ограничение снимут с 15 декабря, сообщает оперштаб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Новый год

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При этом в каждом утреннике возможно участие только одного класса или группы. Также разрешено присутствие одного законного представителя ребёнка в возрасте от 18 лет, имеющего удостоверение личности и документальное подтверждение вакцинации от COVID-19 либо факта перенесения данного заболевания.

Также с 15 декабря можно проводить культурно-досуговые мероприятий на открытых площадках. Максимальное число участников таких мероприятий не может превышать 500 человек.