Астана, 11 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Упадок социалистической экономики является одной из причин распада Советского Союза. Об этом 11 декабря заявил бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По его мнению, элите к концу существования СССР недоставало политической воли, чтобы вовремя решить множество проблем и изменить систему. К этому, считает он, добавилось то, что социалистическая экономика изжила свой ресурс.

«Руководство экономического блока (СССР) должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», — отметил Назарбаев.

По его словам, в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства надо было проводить такие изменения.

Назарбаев выразил мнение, что волнения в прибалтийских республиках оказало существенное влияние на развал СССР. Кроме того, сигналом для остальных республик стало объявление независимости со стороны РСФСР 12 июня 1990 года, добавил он.