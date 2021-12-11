Ливерпуль, Великобритания, , 20:04 — REGNUM 11 декабря «Ливерпуль» одержал минимальную победу над «Астон Виллой». Матч 16-го тура АПЛ 2021/22, проходивший в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на экваторе второй половины забил форвард сборной Египта Мохаммед Салах ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Мохаммед Салах Www.liverpoolfc.com

Эта победа стала для «Ливерпуля» седьмой подряд во всех турнирах.

В текущем сезоне Мохаммед Салах принял участие в 22-х матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился 21-м забитым мячом и 9-ю результативными передачами.

«Ливерпуль», набрав 37 очков, занял вторую строчку в турнирной таблице текущего сезона Английской Премьер-лиги. «Астон Вилла» с девятнадцатью очками временно осталась на двенадцатом месте.