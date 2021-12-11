Кемерово, 11 декабря, 2021, 20:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 12 декабря, ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, метели, позёмки, на дорогах гололедица. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Мороз

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 6−11 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью −8…−13 °C, местами до — 20 °C. Днём −8…−13 °C, местами −2…−7 °C. В течение дня похолодание», — уточняется в прогнозе.

В Кемерове 12 декабря прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков, днём небольшой снег, позёмок, гололедица.