Лондон, , 19:59 — REGNUM 11 декабря в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче шестнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал крупную победу над «Саутгемптоном» со счетом 3:0.

ФК «Арсенал»

Первый мяч на экваторе первого тайма забил французский форвард Александр Ляказетт после передачи Букайо Сака — 1:0. Через шесть минут атакующий полузащитник сборной Норвегии Мартин Эдегор удвоил преимущество хозяев — 2:0. На 62-й минуте защитник «канониров» Габриэл установил окончательный счет — 3:0.

На матче работала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Ассистенты главного судьи — Адам Нунн и Нил Дэвис.

Составы команд:

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Уайт, Габриэл (Холдинг, 70'), Томиясу, Парти, Эдегор, Джака (Локонга, 81'), Сака, Мартинелли, Ляказетт (Пепе, 83').

Главный тренер: Микель Артета.

«Саутгемптон»: Кабальеро, Уокер-Питерс, Стивенс, Ливраменто, Беднарек, Уорд-Прауз, Телла, Редмонд, Диалло, Армстронг (Эльюнусси, 43'), Броя (Войнович, 70').

Главный тренер: Ральф Хазензюттль.

Эта победа стала для «Арсенала» восьмой в сезоне в рамках внутреннего чемпионата. На данный момент подопечные Артеты с 26-ю очками занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон», набрав лишь шестнадцать очков после шестнадцати туров, идет на шестнадцатом месте.