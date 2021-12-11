Екатеринбург, 11 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Причиной очередного массового отключения света в Екатеринбурге стало повреждение кабеля. Об этом пишут СМИ.

Jeff Kubina Блэкаут

Сейчас бригады электриков устраняют повреждение. Кроме того, территорию запитывают по резервному кабелю. Также предстоит установить, что стало причиной ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 11 декабря электричество пропало в домах в районе станции метро «Проспект космонавтов». Под отключение попало порядка 20 домов.