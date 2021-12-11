Кемерово, 11 декабря, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор 35-летнему жителю села Новониколаевка за «незаконную рубку лесных насаждений». Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса

В ведомстве уточнили, что в июне 2021 года участковый уполномоченный полиции совместно с работником лесхоза выявили факт незаконной рубки леса в двух километрах от деревни Пономаревка на территории Яйского участкового лесничества. На месте они обнаружили двух мужчин, спиленные и поделённые на сортименты деревья породы ель, а также бензопилу и грузовой автомобиль, куда частично был погружен лес. Полицейский выяснил, что вырубку организовал житель села Новониколаевка. У него не было специального разрешения. При этом он привлёк брата на вырубку елей, которые планирован пустить на строительство бани.

Сумма ущерба, причинённого лесному фонду, составила около 170 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

По решению суда ему назначено три года условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.