Кемерово, 11 декабря, 2021, 19:51 — ИА Регнум. В Новокузнецке завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 51-летнего водителя автобуса. Он обвиняется в «нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Пешеходный переход

Установлено, что в октябре 2021 года мужчина, управляя автобусом НефАЗ, на улице Обнорского в Новокузнецке не заметил женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу и совершил наезд на неё. От полученных травм 25-летняя горожанка скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.