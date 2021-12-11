Элиста, , 19:49 — REGNUM Карантин по гриппу в школах и детских садах Калмыкии отменяется. С 13 декабря образовательный процесс продолжится в очном режиме. Об этом сообщил руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Джангар Санджиев.

В классе — карантин Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте»

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По его словам, борьба с гриппом активно шла в Калмыкии в течение последних трёх недель. Особую тревогу вызывала эпидемиологическая ситуация в Элисте среди детей, однако развитие гриппозной эпидемии удалось остановить.

«По результатам мониторинга мы открываем школьные образовательные учреждения в Элисте, школы и детские сады в остальных районах Калмыкии. Мы видим снижение заболеваемости, стабилизацию по обращаемости», — сказал главный санитарный врач РК.

Тревожной ситуация остаётся в Яшкульском районе, где резкого улучшения эпидемиологического процесса нет. Муниципалитету будет уделено более пристальное внимание.

В настоящее время на стационарном лечении в Калмыкии остаётся 31 ребёнок с гриппом. Заболевание у всех протекает в средней степени тяжести. Показания к госпитализации маленьких пациентов — возраст или сопутствующие заболевания.

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