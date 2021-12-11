Белград, , 19:47 — REGNUM Поставки российских пусковых установок противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» в Сербию значительно укрепят боеспособность сухопутных войск республики, заявил президент страны Александр Вучич.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«До конца года мы ожидаем противотанковые установки «Корнет», которые поступают из России. Они значительно укрепят наши сухопутные войска», — заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия ожидает значительного усиления в оснащении и вооружении в 2022 году, а также значительное усиление и закупки в области истребительной и бомбардировочной авиации, артиллерии, бронетранспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне.

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