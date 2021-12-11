Белград, 11 декабря, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Поставки российских пусковых установок противотанковых управляемых ракет (ПТУР) «Корнет» в Сербию значительно укрепят боеспособность сухопутных войск республики, заявил президент страны Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«До конца года мы ожидаем противотанковые установки «Корнет», которые поступают из России. Они значительно укрепят наши сухопутные войска», — заявил Вучич.

Он добавил, что Сербия ожидает значительного усиления в оснащении и вооружении в 2022 году, а также значительное усиление и закупки в области истребительной и бомбардировочной авиации, артиллерии, бронетранспортеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне.

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