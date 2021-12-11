Кемерово, 11 декабря, 2021, 19:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с происшествием на Таштагольском руднике. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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«В городе Таштаголе ночью 10 декабря в результате геодинамического явления (толчка) природного характера на Таштагольском руднике произошло незначительное локальное нарушение кровли выработки. Все работники эвакуированы, при выходе на поверхность три человека получили незначительные травмы, им оказана медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Таштагола Сергей Свиридов. Организована проверка.