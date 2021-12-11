Вашингтон, 11 декабря, 2021, 19:37 — ИА Регнум. 11 декабря актер Джейсон Момоа, исполнивший главную роль в первом фильме «Аквамен» в своем Instagram-аккаунте объявил о завершении съемок второй части киноленты. По словам американского актера, поклонников вселенной DC ждет множество сюрпризов и отсылок к оригинальным комиксам. Премьера фильма «Аквамен 2» запланирована на 15 декабря 2022 года.

Цитата из к/ф «Аквамен». Реж. Джеймс Ван. 2018. США В ледяной воде

Ранее сообщалось, что разработка второго «Аквамена» столкнулась с множеством трудностей, связанных с травмой актера и эпидемией коронавирусной инфекции. Помимо Джейсона Момоа, в фильме сыграют Николь Кидман и Эмбер Херд.

Премьера первого фильма состоялась 28 ноября 2018 года и за время мирового проката собрала более 1,15 миллиарда долларов при бюджете в 160 миллионов долларов.