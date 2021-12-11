Новосибирск, , 19:34 — REGNUM В Новосибирской области суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о незаконной охоте в отношении Виктора Камынина, Алексея Карабака, Михаила Мазиева, Олега Конюка и Александра Нехаева. Об этом сообщила прокуратура региона.

Охота Андрей Репин © ИА REGNUM

«Конюк является главой Убинского района Новосибирской области. Камынин — единственный учредитель и директор компании «Таргет», Карабак — охотовед, задачами которых является проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, создание охотничьей инфраструктуры на территории охотничьего угодья «№25.3 Убинский район» в Убинском районе Новосибирской области», — уточнили в ведомстве.

При этом установлено, что 7 декабря 2018 года при отсутствии квот на добычу лося на территории охотничьего угодья они группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения Камынина и Карабака, на снегоходах, имея зарегистрированное огнестрельное оружие с патронами, стали выслеживали и преследовали лосей.

«Они произвели не менее восьми прицельных выстрелов в лосей, в результате чего совершили незаконный отстрел трёх лосей, после чего при помощи ножей произвели первичную переработку незаконно добытых животных и транспортировку туш трёх лосей в п. Николаевка-2я Убинского района, причинив своими совместными преступными действиями министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области материальный ущерб на сумму 240 тыс. рублей, являющийся особо крупным ущербом», — рассказали в прокуратуре.

Суд приговорил Мазиева к штрафу в 300 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок два года.

Кроме того суд назначил Камынину, Карабаку, Конюку, Нехаеву — каждому штраф в размере 800 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок два года.