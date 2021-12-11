Объявлена локализация пожара на складе в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону объявлена локализация пожара на складе с лакокрасочными изделиями, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 11 декабря.
Defense.gov
Пожарный
«В 19:22 мск объявлена локализация пожара на площади 1400 кв. метров», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что пожар на улице 1-й Машиностроительный переулок вспыхнул ближе к 17:00 мск. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности. На месте работают около 100 человек, 30 единиц техники и прибывший пожарный поезд.