11 декабря 2021 | Время чтения 15 мин

Пока мы сами не станем уважать подвиг своих предков и не перестанем драпировать Мавзолей, с которого И.В. Сталин принимал исторические парады 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, — до тех пор наши призывы против фальсификаций будут повисать в воздухе. Иностранных фальсификаторов следует разоблачать с пониманием, что «зеленый свет» чужим фальсификациям открывается нашими собственными фальсификациями, крупнейшая из которых – отрицание роли Компартии и советской власти в Великой Победе.

Владимир Павленко, , 20:45 — REGNUM Недавно немецкая Die Welt ошарашила мир «новостью», что гитлеровцы проиграли Московскую битву из-за дождей и распутицы. Сокрушаясь из-за этого, «респектабельное» издание по сути ассоциирует себя с нацизмом, осужденным как в Нюрнберге, так и властями ФРГ, по крайней мере на словах. Кроме моральной стороны, здесь есть еще политическая и военная. Пока мы сами не станем уважать подвиг своих предков и не перестанем драпировать Мавзолей, с которого И. В. Сталин принимал исторические парады 7 ноября 1941 года и 24 июня 1945 года, — до тех пор наши призывы против фальсификаций будут повисать в воздухе. Это не значит, что фальсификаторов не следует разоблачать. Следует, но с пониманием непреложности факта, что «зеленый свет» чужим фальсификациям открываем мы сами — нашими фальсификациями, крупнейшая из которых — отрицание роли Коммунистической партии и советской власти в Великой Победе. Неразрывность взаимосвязи Великой Победы с Великим Октябрем доказывается уже тем, что если бы не Октябрь, Россия стараниями либералов-компрадоров Временного правительства исчезла бы еще в конце 10-х годов прошлого века.

Победа Иван Шилов © ИА REGNUM

Все совершилось задолго до спасительного прихода большевиков. И если бы не Великий Октябрь, Запад для «окончательного решения русского вопроса» не нуждался бы в Гитлере. Вспомним секретный англо-французский договор декабря 1917 года, деливший Советскую Россию на сферы влияния колониальных держав.

Военную сторону битвы под Москвой в той же Германии раскрывают не пропагандисты, а специалисты. Вот мнение преподавателя гамбургской академии бундесвера подполковника Берндта Вегнера: «Германия проиграла войну осенью 1941 года». Ибо план «А» (блицкриг) провалился, а плана «Б» не было. Всю последующую войну, включая поход 1942 года на Кавказ, Вегнер называет вынужденной импровизацией в борьбе за ресурсы, так как удары наносились не по политическим центрам СССР, а в направлении нефти Грозного и Баку. Почему это похоже на правду?

Немецкие солдаты на привале в горах Северного Кавказа Poetsch

…Начальник отдела экономики и вооружения OKW Германии (верховного командования вермахта) генерал Томас в докладной на имя Гитлера писал: «Скоротечная война и скоротечный мир — полнейшая иллюзия. Нападение на Польшу приведет к мировой войне, для ведения которой Германия не имеет ни сырья, ни продовольствия».

По оценке военно-промышленного штаба Германии:

металла должно хватить на 9−12 месяцев войны;

каучука — на 5−6 месяцев;

нефти — на 4−5 месяцев.

— Из агентурного донесения И. В. Сталину

Анатолий Аркадьевич (Кошкин) и Станислав Николаевич (Тарасов) неоднократно показывали, что если бы немцы захватили Москву, вступление в войну Японии и Турции было практически предопределено. Воевать на три фронта с захваченной противником столицей — понимаем, какие перспективы. Особенно учитывая, что союзники при потере Москвы могли занять совсем другую позицию. Напомним, что США и Великобритания установили взаимодействие с Советским Союзом в сентябре 1941 года, когда приехала делегация Гарримана — Бивербрука; оба влиятельнейшие магнаты, стоящие у кормила концептуальных англосаксонских центров, контролирующих власть. Договорились о многом, включая ленд-лиз. А теперь представим себе, что пала бы Москва, и японцы, напав на нас, отложили бы Перл-Харбор. Как повели бы себя США с их политикой «дружественного нейтралитета»? А Британия? Гесс, напомним, находился в полном распоряжении Черчилля, и к его миссии вполне могли вернуться. Поэтому на полях сражений под Москвой решалась судьба не только нашей страны, но и всего мира.

Показательно: успешное контрнаступление перевело процесс оформления Антигитлеровской коалиции в организационную плоскость, и в первый день 1942 года в Вашингтоне собралась конференция Объединенных Наций, стартовый шаг к созданию ООН. Современные попытки реформирования Совета Безопасности, прописанные в ооновском докладе «Более безопасный мир: наша общая ответственность» (2004 год), направлены именно на то, чтобы обнулить происхождение этой организации из Великой Победы. Региональный принцип обеих моделей реформирования Совбеза превращает ООН из союза победителей в совокупность представительства региональных групп. Когда же эти планы столкнулись с позицией России и Китая, то их авторы решили вообще ликвидировать ООН, подменив ее новой организацией, прообразом которой и является созываемый Джо Байденом «саммит за демократию». В канун этого саммита о необходимости отказаться от послевоенного баланса, зафиксированного ООН, высказался советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Джейк Салливан Usembassy.gov

Далее. Советская историография говорит о Московской битве как «коренном повороте» в ходе войны. Его часто путают с «коренным переломом», который начался под Сталинградом и завершился под Курском. Это разные вещи. «Коренной перелом» — после этого вермахт утратил способность к ведению наступательных кампаний. Контрнаступления случались — Арденны, Балатон, Померания, кампании — уже нет. «Поворот» — это уничтожение Красной армией мифа о непобедимости немецкой армии. Сталин в знаменитом обращении 3 июля 1941 года говорил, что история не знает непобедимых армий. Вермахт был отлаженной машиной, он мог дойти куда угодно, но шел до первого поражения — на кураже и чувстве непобедимости. Вот именно этого он и лишился под Москвой. Улетучилась основа фашистской идеологии расового превосходства, которая закладывалась немцам в подкорку. «Раз они нас, арийцев, бьют, — значит, они не untermenschen, как внушают Гиммлер и Геббельс. Значит, они сильнее нас. А кто тогда мы?» Вот этот вопрос, судя по немецким мемуарам, встал именно после Москвы, и поднимался тем острее, чем тяжелее были поражения, которые терпели захватчики. После катастрофы и краха группы армий «Центр» в Белоруссии в 1944 году эсэсовская пропаганда полностью потеряла эффективность. Заслуга героев, защитивших столицу, — не только в нанесении противнику поражений на поле боя, но и в подрыве его морального духа. Всем солдатам, пережившим на Восточном фронте зиму 1941−1942 годов, немецкое командование вручило медали, которые в войсках сразу же обозвали «медалью мороженого мяса». После Москвы очень многое поменялось в немецком сознании.

Отступление из-под Орши Noack

Как те великие события отражаются в современности? Прямо скажем: не в нашу пользу, но наше внимание от этого факта усиленно отводится. В том числе официальной постсоветской пропагандой, цель которой — отделить Великую Победу от тех, кто ее совершил, подменить единение советской власти с советским народом их сталкиванием. Вместо 7 ноября связать с Победой абстрактное, бессодержательное 4 ноября; для того эта подмена с исключением годовщины Великой Октябрьской социалистической революции из перечня государственных праздников и была осуществлена. Но эта дата — 7 ноября — осталась народным праздником, который очень многими отмечается и по сей день.

Парад 7 ноября 1941 года

Откуда все это отрешение от советской традиции? Оттуда, как и куда с исторической авансцены отступал нацизм. Ибо помимо эвакуации в Латинскую Америку нацистских преступников, за которую отвечало командование СС, а помогал Ватикан, выдавая свои паспорта и предоставляя каналы — собственные и через франкистскую Испанию, была и другая эвакуация. Когда советские войска уже стояли на Висле, за полтора месяца пройдя путь от дальних подступов к Москве до дальних подступов к Берлину, 10 августа 1944 года в Страсбурге состоялась секретная конференция руководства НСДАП и верхушки немецких промышленников. Для отечественной историографии эта тема, к сожалению, — terra incognita. На совещании были приняты решения по обеспечению послевоенного выживания нацизма. Рейхсляйтера Бормана, отвечавшего за эвакуацию капиталов и технологий, представляли обергруппенфюрер СС Шейд, директор корпорации Hermadorf & Schenberg, и д-р Боссе из министерства вооружений Третьего рейха. Вот о чем шла речь.

«Война проиграна, но будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты определенные цели, обеспечивающие послевоенное экономическое возрождение Германии. Немецкие промышленники должны быть готовы к финансированию НСДАП, которой придется уйти в подполье. Как только партия станет достаточно сильной, чтобы восстановить контроль над Германией, промышленники будут вознаграждены за свои усилия… Нацистская партия осознает, что после поражения Германии некоторые из ее самых известных деятелей будут объявлены военными преступниками. Тем не менее в сотрудничестве с промышленниками партия намеревается поставить своих, вызывающих наименьшее подозрение, но самых ценных членов на различных предприятиях Германии в качестве технических специалистов или членов исследовательских и проектных бюро.

Существующие финансовые резервы в других странах должны быть предоставлены в распоряжение партии… Незамедлительно требуется, чтобы крупные немецкие предприятия основали маленькие технические отделы или исследовательские бюро, абсолютно независимые и не имеющие связей с головным предприятием. Эти бюро получат проекты и чертежи нового оружия, а также документы, необходимые для продолжения исследований. Каждой фирме необходимо устанавливать новые связи и заключать соглашения с иностранными фирмами. Это должно делаться в индивидуальном порядке, чтобы не навлечь подозрения. Партия и Третий рейх будут стоять за каждой фирмой, обеспечивая государственную и финансовую поддержку. Теперь требуется… заложить основу для заимствования значительных сумм у иностранных государств после окончания войны».

Что здесь самое главное? Партийные средства, выделяемые промышленникам, инвестировались в крупные западные компании с целью создания при них «технических отделов или исследовательских бюро, не связанных с основными предприятиями». Этим структурам передавались чертежи и документы на Wunderwaffe для продолжения исследований. Контроль нацистского партийного подполья обеспечивался системой связных, замкнутых на Бормана. Видим пункт о «внешних заимствованиях» (синим цветом)? Так чей «план Маршалла»? Американский? Или все-таки нацистский?

Вот это участники конференции и корпорации, которые они представляли:

Д-р Шейд — обергруппенфюрер СС, личный представитель рейхсляйтера Бормана, директор корпорации Hermadorf & Schenberg;

Д-р Боссе, д-р Стросснер — министерство вооружений;

Д-р Меер — ВМС Германии;

Д-р Каспар — «Крупп»;

Д-р Толле — «Мессершмитт»;

Д-р Синсерен — «Буссинг»;

Д-ра Копп, Вайер, Бирвангер — группа компаний «Дрозе», «Янчен & Ко», «Бруан-Бовери», «Геркулесверке», «Буливеркс», «Штадтверке»;

Д-ра Элленмайер, Янчев, Копштейн — представители аппарата НСДАП.

Наиболее общеизвестный пример выполнения решений конференции — идейный нацист Вернер фон Браун во главе американской лунной программы. Менее известно о сдавшейся американцам в Испании подводной лодке, на борту которой находились необходимые для создания нескольких атомных бомб делящиеся материалы и взрыватели к плутониевым боезарядам вместе с их конструктором, а также экспериментальный образец ракеты Фау-4, способной выходить в космос. Ничего этого немцы сами ни испытать, ни применить не успели, за исключением испытаний в марте 1945 года двух крупногабаритных ядерных устройств мощностью до 1 килотонны на полигоне Ордруф в Тюрингии. Зато американцы из этого немецкого подарка извлекли по максимуму. Совсем мало у нас знают и о работах немецкого ядерщика Рональда Рихтера в Аргентине. Между тем с ними связано скандальное и опровергнутое заявление диктатора Перона об осуществлении «его страной» в 1952 году управляемой реакции термоядерного синтеза.

Рональд Рихтер (слева) с Хуаном Доминго Пероном (справа) Noack

А кто такой Аурелио Печчеи, создатель Римского клуба, в который под крышей Косыгина его зять Гвишиани вовлекал советских ученых? Печчеи, которого Гвишиани свел еще и с его преемником Кингом, — связь генерала Гелена из абвера, будущего шефа западногерманской BND, со швейцарской резидентурой будущего основателя ЦРУ Алена Даллеса. А консультант Гитлера муфтий Иерусалима Хаджи Амин аль-Хуссейни, по каналам которого бригаденфюрер СС Алоиз Бруннер, шеф кадрового отдела РСХА — Главного управления имперской безопасности, приняв со своими подчиненными ислам, растворился в террористических сетях Ближнего Востока? Нацисты не смогли бы этого сделать без «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — проекта британских спецслужб. Кстати, Бруннер прожил очень долгую жизнь и был ликвидирован только в 2010 году, в канун подготовленной, думается, не без его участия, «арабской весны».

Предпоследнее. Почему Беловежские соглашения состоялись в полувековой юбилей контрнаступления Красной армии под Москвой? Как говорил Франклин Рузвельт, «в политике ничего не происходит случайно. Если что-то случилось, то так было задумано». Совпадение героической и трагической дат — ясный знак фашистского реванша, лежавшего у истоков разрушения СССР. Все, что происходит сейчас, — от демагогии «устойчивого развития» до ковидо-шизофрении, всеобщей вакцинации и QRизации — отражает именно эту тенденцию, которая ждала своего часа все послевоенные годы.

Подписание Соглашения о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств U. Ivanov

Кстати: именно в эти дни на «Яндексе», в «Дзене», выставили рекламу эсэсовской формы с фотографиями и ценой, за которую можно приобрести. Это кто сделал? И с какой целью? «Отпраздновать» распад СССР и дать знать об этом «своим»? И почему у нас прямую пропаганду нацистской символики не пресекает Роскомнадзор?

А в Гостинном дворе, напротив Кремля, со 2 по 6 декабря, под патронатом Ирины Прохоровой, сестры известного олигарха, прошла, только закрылась, книжная выставка, в которой приняло участие НТСовское издательство «Посев». Там вот такие, так сказать, «труды»:

«РОА. Против Сталина и Гитлера». Автор — Штрик-Штрикфельд, курировавший Власова по линии вермахта;

«Белая борьба» Ларионова, агента абвера из числа участников РОВСа и другие.

И последнее. На российском телевидении 80-летие битвы под Москвой не освещается почти вообще. Случайно? Только два вопиющих факта, на которые обратил мое внимание героический ветеран Георгий Иванович Трошин, один из создателей советской ПРО, — спасибо ему за это, здоровья и долгих лет жизни! Первый факт: вместо анонсированного 7 ноября Первым телеканалом в 10:15 парада 1941 года показали «пакостный», по словам ветерана, фильм-пасквиль, собранный из сомнительных обрывков. Кому-то «в печенках» сидят сталинские слова о том, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!»Г-н Эрнст, мы понимаем, что Вы не сами, что Вам сказали, но Вам перед памятью павших спасителей Отечества не стыдно?

Владимир Серов. Наше дело правое, победа будет за нами. 1941

Второй факт. Сюжет на НТВ от 21 ноября о годовщине майдана. Священник, благословляющий это действо, и длинное выступление Зеленского, без всяких комментариев. «Мы что, уже стали бандеровцами», — задает мне вопрос ветеран, а ответить ему нечего. Гусинского нет, но дело его живет и навязчиво пропагандируется. Чья же это инициатива, господа со Старой площади, а? Или «гитлеровцы» для вас с некоторых пор — это противники QR-сегрегации, которых вы бессовестно обвиняете в фашизме, переваливая с больной головы на здоровую?

Ну и вопрос к власти в ее коллективном антисоветском обличье: это такая новая «генеральная линия»? Или «художественная самодеятельность» отдельных исторических «вакцинаторов»? И как быть с Великой Победой — «точкой сборки»? Передумали собирать? Шваб с Гейтсом, Грефом и Гинцбургом не велят, да? А если дело все-таки в идейной власовщине некоторых? Бороться собираетесь с ними или с кем? Или агрессивно-компрадорскому меньшинству, забывшему уроки Нюрнберга, — «свободу слова», а остальным — QR-Освенцим?