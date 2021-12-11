Сантьяго, , 19:28 — REGNUM На территории Чили произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом в субботу, 11 декабря, сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение Zeml.info

Уточняется, что эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии в 40 км к северу от города Ла-Серена (провинция Кокимбо). Очаг землетрясения находился на глубине более 53 км.

Сведений о возможных пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря Геологическая служба США сообщила, что на территории Аргентины зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,8.