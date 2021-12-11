Вашингтон, , 19:24 — REGNUM 10 декабря был опубликован первый трейлер фильма «Соник 2 в кино» от студии Paramount Pictures, премьера которого в России запланирована на 31 марта 2022 года. Об этом сообщил корреспондент

Соник Супер Ёжик Sega, Sonic Team

В трейлере засветились новые персонажи из вселенной игр и мультфильмов про Соника — Тейлз и Наклз, которого озвучит Идрис Эльба. Роль главного антагониста доктора Эггмана сыграет Джим Керри, исполнявший эту же роль в первом фильме о Сонике.

Премьера первого фильма состоялась 25 января 2020 года и при бюджете в 85 миллионов евро собрал более 319 миллионов евро за время мирового проката. В России фильм посмотрело около 3 миллионов зрителей.