Киев, 11 декабря, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Главой Закарпатской облгосадминистрации Виктора Микиту назначил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер 10 декабря подписал соответствующий указ, который обнародован на его сайте.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Назначить Микиту Виктора Федоровича председателем Закарпатской областной государственной администрации», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря украинский президент Владимир Зеленский заявил, что проведение на Украине всеобщего референдума по вопросу Донбасса не исключено.