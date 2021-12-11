Новосибирск, , 19:22 — REGNUM В Новосибирской области цены на потребительском рынке в ноябре 2021 года по сравнению с октябрём выросли на 0,6%, в том числе на продовольственные товары на 1,1%, услуги - на 0,9%. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Продукты питания

При этом цены на непродовольственные товары снизились на 0,1%.

Отмечается, что значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удешевление плодоовощной продукции.

Так, цены на лимоны снизились на 22,7%, апельсины — на 9,9%, свежие грибы и яблоки — на 3%, свежие огурцы — на 2,9%, помидоры - на 2,2%, виноград - на 1,8%, груши - на 1,5%.

В то же время подорожали белокочанная капуста — на 15,8%, картофель - на 7,5%,столовая свёкла — на 7,2%, чеснок — на 4,1%, замороженные ягоды — на 1,6%,морковь — на 1,2%.

В ноябре заметно выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия: хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов подорожали на 6,5%, из муки высшего сорта — на 4,2%, из ржаной муки — на 2,3%, сдобные булочные изделия — на 2,2%.