Вашингтон, 11 декабря, 2021, 19:14 — ИА Регнум. 10 декабря стриминговый сервис Netflix подтвердил, что сериал «Dota: Кровь дракона» получит продолжение, а также выпустил трейлер второго сезона. Над вторым сезоном будут работать Энли Миллер и студия Studio Mir, который также занимались созданием первого сезона.

Dota 2

Сообщается, что все эпизоды второго сезона «Dota: Кровь дракона» выйдут одновременно 6 января 2022 года на платформе Netflix.

Первый сезон аниме-сериала вышел 25 марта 2021 года и получил неплохие отзывы. На агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 75% положительных отзывов критиков.

Аниме основано на масштабной компьютерной игре в жанре фэнтези Dota 2, занимающей на данный момент второй место в чарте игр Steam.