Новосибирск, , 19:15 — REGNUM Малые предприятия вносят существенный вклад в экономику Новосибирской области. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Бизнесмены geralt

Уточняется, что по данным за январь — сентябрь 2021 года, на долю малых предприятий (без учета микропредприятий) приходилось 18% оборота всех предприятий и организаций региона или 532,4 млрд рублей — на 21%больше, чем в январе — сентябре 2020 года.

Отмечается, что более половины оборота обеспечили организации, занимающиеся торговлей оптовой и розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (54,1%). Значительная доля приходится на обрабатывающие производства (17,9%) и строительство (6,5%).

При этом начисленная среднемесячная заработная плата работников малых предприятий за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 18,7% и составила 38 440 рублей,что ниже среднеобластного уровня на 13,2%