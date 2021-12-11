Новосибирск, 11 декабря, 2021, 19:15 — ИА Регнум. Малые предприятия вносят существенный вклад в экономикуНовосибирской области. Об этом сообщил Новосибирскстат.

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Уточняется, что по данным за январь — сентябрь 2021 года, на долюмалых предприятий (без учета микропредприятий) приходилось 18% оборотавсех предприятий и организаций региона или 532,4 млрд рублей — на 21%больше, чем в январе — сентябре 2020 года.

Отмечается, что более половины оборота обеспечили организации, занимающиесяторговлей оптовой и розничной, ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов (54,1%). Значительная доля приходится на обрабатывающие производства (17,9%) истроительство (6,5%).

При этом начисленная среднемесячная заработная плата работников малыхпредприятий за январь — сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 18,7% и составила 38 440 рублей,что ниже среднеобластного уровня на 13,2%