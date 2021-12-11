Абу-Даби, 11 декабря, 2021, 19:10 — ИА Регнум. Пилот Red Bull Макс Ферстаппен (Нидерланды) одержал победу в квалификации решающей гонки сезона «Формулы-1» — Гран-при Абу-Даби.

Kremlin.ru Трасса Формула 1 в Сочи

Результат Ферстаппена составил 1 минуту 22,109 секунды. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон (Mercedes, +0,371), тройку замкнул его соотечественник Ландо Норрис (McLaren, +0,822).

Российский пилот Никита Мазепин (Haas) занял 20 место.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 по 12 декабря Абу-Даби примет заключительный в 2021 году этап «Формулы-1», по итогам которого определится чемпион мира. В настоящее время британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и нидерландский гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен имеют по 369,5 очков.

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