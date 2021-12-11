Новосибирск, , 19:08 — REGNUM В Новосибирской области стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчёте на месяц в ноябре 2021 года составила 5220,54 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем она выросла на 2,9%, с начала года — на 16,2%. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Продукты питания

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,5%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей — 17,5%, мяса и мясопродуктов — 17,2%, жиров — 5,4%, рыбы — 4,3%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%», — уточнил региональный орган статистики.

Отмечается, что среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость набора по итогам ноября сложилась в Красноярском крае (5882,1 рубля), самая низкая — в Омской области (4556,74 рубля).