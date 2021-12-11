Белград, 11 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Сербия может приобрести 12 новых истребителей и пять российских вертолетов Ми-35 для нужд армии, заявил президент республики Александр Вучич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«Нужно купить еще 12 истребителей. Когда купите четыре Ми-35, а мы их купили, это лучшие военные вертолеты в мире … Мы установили, наблюдая за войной в Сирии, что они лучше всего реагируют и лучше всего действуют, когда работают в тройках, поэтому давайте не восемь, а три раза по три — девять», — сказал Вучич на совещании с военными в городе Ниш.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что взаимодействие Сербии и России в сфере военно-технического сотрудничества находится на высочайшем уровне.

Читайте также: Вучич оценил военно-техническое сотрудничество России и Сербии