Ростов-на-Дону, , 19:01 — REGNUM На месте крупного пожара в Ростове-на-Дону развёрнут оперативный штаб. Об этом свидетельствуют оперативные видеокадры, предоставленные ГУ МЧС России по Ростовской области 11 декабря.

В Ростове-на-Дону загорелся склад ГУ МЧС России по Ростовской области

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на складе с лакокрасочными изделиями на улице 1-й Машиностроительный переулок. Огонь вспыхнул ближе к 17:00 мск. Пожару присвоен третий ранг сложности.

По данным Роспотребнадзора, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. На месте работает около 100 человек и 30 единиц техники.

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