Кемерово, , 19:01 — REGNUM Суд поддержал требование о приостановке горных работ в кузбасской шахте «Антоновская». Об этом сообщило Сибирское управление Ростехнадзора.

Шахта (сс) Free-Photos

«5 декабря 2021 года на основании информации, поступившей от гражданина о превышении допустимой концентрации газа метана в горных выработках шахты проведено обследование горных выработок АО «Шахта «Антоновская». В ходе проверочных мероприятий было выявлено значительное превышение предельно допустимых концентраций газа метана в горных выработках, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью горняков, — уточнили в ведомстве. — Составлен протокол о временном запрете деятельности по ведению горных работ. Материалы дела переданы в суд с требованием приостановить эксплуатацию опасных видов работ. Новокузнецкий районный суд Кемеровской области поддержал требование».

Ведение горных работ в выработках шахты «Антоновская» приостановлено на 90 суток в промежуточном вентиляционном штреке 26−61 — от водоприемная ветвь № 1 до водоприемная ветвь № 2, сбойке № 1 — с вентиляционного штрека 26−61 на промежуточный вентиляционный штрек 26−61, водоприемной ветви № 2.