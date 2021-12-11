Кемерово, , 18:53 — REGNUM Сибирское управление Ростехнадзора просит работников кузбасской шахты «Листвяжная» сообщить об известных им фактах нарушения требований промышленной безопасности. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Бурильная установка. Шахта «Листвяжная» Пресс-служба правительства Кузбасса

«Уважаемые работники шахты «Листвяжная», если вы располагаете информацией об имевших место фактах нарушения требований промышленной безопасности на предприятии просьба сообщить о них сотрудникам Сибирского управления Ростехнадзора по телефону доверия или через специальную форму», — говорится в информации.

Напомним, что 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек. Поиски тела одного горняка продолжаются.