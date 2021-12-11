Кемерово, 11 декабря, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Сибирское управление Ростехнадзора просит работников кузбасской шахты «Листвяжная» сообщить об известных им фактах нарушения требований промышленной безопасности. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

«Уважаемые работники шахты «Листвяжная», если вы располагаете информацией об имевших место фактах нарушения требований промышленной безопасности на предприятии просьба сообщить о них сотрудникам Сибирского управления Ростехнадзора по телефону доверия или через специальную форму», — говорится в информации.

Напомним, что 25 ноября в кузбасской шахте «Листвяжная» произошла авария. Погиб 51 человек. Поиски тела одного горняка продолжаются.