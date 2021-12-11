Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. На месте пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону измерили концентрацию вредных веществ в воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

Цитата из х/ф «Письма мёртвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

«По данным Роспотребнадзора, превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено. Угрозы распространения огня нет», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар на улице 1-й Машиностроительный переулок. Огонь вспыхнул ближе к 17:00 мск. Огонь распространился по всей площади. Пожару присвоен третий ранг сложности.