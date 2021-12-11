Вашингтон, , 18:50 — REGNUM 10 декабря стриминговый сервис Netflix объявил, что закрывает шоу «Ковбой Бибоп» спустя месяц после широкой рекламы аниме-адаптации. Сообщается, что, скорее всего, это связано с плохими отзывами о сериале. На агрегаторе Rotten Tometoes сериал получил лишь 46% и 56% положительных отзывов от критиков и аудитории соответственно.

«Ковбой Бибоп» Цитата из м/с «Ковбой Бибоп». режСинъитиро Ватанабэ. 1998. Япония

Первый сезон сериала вышел на платформе Netflix 19 ноября 2021 года. Телесериал, снятый по мотивам известного аниме-сериала 1997 года от студии Sunrise, рассказывает о космическом ковбое, путешествующем по обитаемому космосу в поисках преступников, за поимку которых назначена награда.

Главные роли в адаптации от Netflix сыграли Джон Чо, Мустафа Жакир и Даниэлла Пинеда.