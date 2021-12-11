Волгоград, , 18:47 — REGNUM Из Волгограда в Кейптаун вылетел самолет Ил-76 МЧС России со специалистами Роспотребнадзора на борту. Об этом 11 декабря сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Самолет (сс) ThePixelman

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«Самолет совершил дозагрузку мобильной лаборатории Роспотребнадзора на базе автомобиля «Камаз» в аэропорту Волгограда и следует в ЮАР», — сказали в министерстве.

Отмечается, что на борту воздушного судна находятся вирусологи, оперативная группа МЧС, эпидемиологи, врачи Роспотребнадзора и Минздрава РФ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса в еженедельном обращении к гражданам сообщил, что штамм коронавируса «Омикрон» стал, вероятно, доминирующим возбудителем COVID-19 в большинстве провинций страны.