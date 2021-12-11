Ростов-на-Дону, , 18:45 — REGNUM К месту пожара на складе с лакокрасочными изделиями в Ростове-на-Дону прибыло подкрепление. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Группировка увеличилась до 99 человек и 30 единиц техники. От МЧС России на месте работают 67 человек и 19 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что о возгорании на улице 1-й Машиностроительный переулок стало известно примерно в 17:00 мск. Огонь распространился по всей площади. Пожару присвоен третий ранг сложности. Тушение разбито на два боевых участка. К месту пожара направлен пожарный поезд.

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