Вашингтон, 11 декабря, 2021, 18:44 — ИА Регнум. 25-летний голливудский актер Том Холланд, исполняющий главную роль в фильме «Человек-паук: Нет пути домой», назвал третий фильм о «дружелюбном соседе» лучшим кинокомиксом о Питере Паркере за все время.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США Человек-паук

Ранее Том Холланд исполнял роль Питера Паркера в фильмах «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома», «Мстители: Война Бесконечности», «Мстители: Финал» и «Первый мститель: Противостояние».

По слухам, в новой киноленте примут участие Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд, игравшие роль Человека-паука в фильмах Сэма Рэйм и Марка Уэбба.

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» запланирована на 15 декабря 2021 года. В России лента выйдет в прокат в день мировой премьеры.