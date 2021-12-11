Кемерово, 11 декабря, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В Кемерове 25 существующих таксомоторных маршрутов изменят нумерацию, а 16 дублирующихся иным городским транспортом будут замещены с учётом пассажиропотока. Об этом сообщила мэрия города.

Yarregion.ru Автобус на маршруте

«Учитывая, что маршруты с префиксом «Т» обслуживают и частные перевозчики, этот переход будет плавным и поэтапным», — уточнили в городской администрации.

Отмечается, что в столице Кузбасса продолжается поэтапная модернизация маршрутной сети и парка городского пассажирского транспорта.