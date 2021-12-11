Киев, 11 декабря, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины засекретил информацию о применении турецких беспилотников Bayraktar и американских ракетных комплексов Javelin в Донбассе.

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«Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит», — приводят «Украинские новости» ответ генштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что применяемые Украиной беспилотники (БПЛА) Bayraktar «будут уничтожены» при любой возможности.

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