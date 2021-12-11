Донецк, , 18:33 — REGNUM Беспилотник, с помощью которого вооруженные силы Украины (ВСУ) готовили удары по инфраструктуре Донецка, обезвредили подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 11 декабря замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Вчера (10 декабря) подразделения РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили еще один террористический акт, готовившийся противником (ВСУ) в отношении жителей Донбасса», — говорится в сообщении.

По его словам, защитники Донбасса при помощи станции радиоэлектронного подавления «Террикон М2Н» в районе поселка шахты «Октябрьская» в Донецке посадила украинский беспилотник.

Как передавало ИА REGNUM, 10 декабря в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что на западе Донецка погиб один военнослужащий ДНР, пытаясь обезвредить боеприпас, сброшенный беспилотником «Октокоптер» украинских вооружённых сил.