Москва, , 18:31 — REGNUM 11 декабря в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА в матче восемнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над тульским «Арсеналом». Основное время встречи завершилось со счетом 2:0.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Первый мяч на 33-й минуте встречи забил 30-летний таранный форвард сборной России Антон Заболотный после передачи Ильзата Ахметова — 1:0. На 75-й минуте Заболотный оформил дубль, реализовав пенальти — 2:0.

Желтые карточки: Максим Беляев — 49', Игорь Дивеев — 69', Урош Радакович — 75', Ильзат Ахметов — 80'.

На матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Арам Петросян.

Статистика матча (ЦСКА/ «Арсенал»)

Удары 8/4

Удары в створ 5/2

Владение 58%/42%

Угловые 3/2

Нарушения 20/16

Составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Дивеев, Обляков, Мухин, Бохинен (Кучаев, 23'), Ахметов (Щенников, 89'), Зайнутдинов, Эджуке (Бистрович, 84'), Заболотный.

«Арсенал»: Коченков, Сокол, Радакович, Степанов, Смольников (Беляев, 39'), Гулиев (Луценко, 73'), Чаушич, Кангва, Костадинов, Давиташвили (Бьёрнстрём, 46'), Марков.

ЦСКА, одержав победу и набрав 30 очков, временно обошел «Сочи» и «Краснодар» и поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» с девятнадцатью очками остался на одиннадцатой строчке.