Ростов-на-Дону, , 18:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону тушение крупного пожара на складе с лакокрасочными изделиями на улице 1-й Машиностроительный переулок огнеборцы разбили на два боевых участка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

Пожар Pixabay.com

«Тушение разбито на два боевых участка. На месте пожара работают 74 человека и 22 единицы техники. К месту пожара направлен пожарный поезд», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, о возгорании в одноэтажном складском помещении с лакокрасочной продукцией стало известно в 16:54 мск. Огонь распространился по всей площади. На момент пожара людей в помещении не было. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростове-на-Дону вспыхнул склад с лакокрасочными изделиями