Вашингтон, 11 декабря, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Фильм «Глубокие воды» режиссера Эдриана Лэйна, известного по работе над психологическим триллером «9 ½ недель», был в очередной раз снят с мирового проката. По неизвестным причинам кинокартина была исключена из графика премьер киностудии 20 th Century Studios и на данный момент неизвестно, получит ли лента прокат.

Скриншот с YouTube Ана де Армас в фильме «Бегущий по лезвию 2049»

Изначально премьера фильма «Глубокие воды» была запланирована на августа 2021 года, однако затем была перенесена на 14 января 2022 года.

Главные роли в фильме сыграли Бен Аффлек, Ана де Армас, Трэйси Леттс и Рейчел Блэнчард.

Ранее сообщалось, что «Глубокие воды» должны были составить конкуренцию пятому «Крику» в борьбе за аудиторию в один уик-енд.