Вашингтон, , 18:25 — REGNUM В случае военного столкновения большая часть украинский войск будет уничтожена Вооруженными силами России за 30−40 минут. Об этом заявил профессор Королевского колледжа, ветеран морской пехоты Соединенных Штатов Роберт Ли.

«Если Россия действительно использует свои вооружения, они могут нанести огромный ущерб за очень короткий период времени. Они могут уничтожить украинские войска на востоке очень быстро, в течение первых 30−40 минут», — сказал он в интервью The New York Times.

Как пишет газета, такого же мнения придерживаются и некоторые чиновники на Украине. Так, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов обратил внимание на несостоятельность украинской армии противостоять мощи России при возможном начале вооруженного конфликта. По его словам, украинские войска будут разбиты за очень короткое время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не раз опровергали недавние публикации в западных СМИ о том, что Россия якобы готовит агрессию против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчёркивал, что страна не собирается ни на кого нападать, а перемещение российских войск в пределах своей территории никого беспокоить не должно.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что власти Украины и западные партнеры Киева готовят в январе военную провокацию против России.

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