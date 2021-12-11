Кемерово, , 18:22 — REGNUM Жительница кузбасского Ленинска-Кузнецкого в социальных сетях пожаловалась, что вместо горячей воды из крана течёт зелёная жидкость. В Северо-Кузбасской энергетической компании заявили, что цвет воды свидетельствует о несанкционированном подключении к системе.

Горячая вода

В СКЭК уточнили, что в домах не предусмотрено горячее водоснабжение, но некоторые жители сливают воду с замкнутого цикла котельной.

«Из-за хищений теплоносителя котельной-термороботу, которая отапливает эти дома, не хватает подпитки воды, — приводит сайт VSE42.Ru комментарий организации. — Это может привести к аварии на термороботе, пострадает система отопления».

Специалисты разыскивают автора поста, чтобы провести беседу и выписать штраф.