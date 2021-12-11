Оренбург, 11 декабря, 2021, 18:20 — ИА Регнум. В Оренбурге у 40-летнего сотрудника газоперерабатывающего предприятия похитили 482 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

По данным полиции, неизвестный позвонил гражданину и представился сотрудником банка. А затем сообщил, что некие злоумышленники якобы пытаются оформить на его имя кредит и для отмены этой операции нужно оформить в мобильном приложении встречную заявку, на кредит, обналичить средства и затем перевести их на резервный счет.

В результате гражданин перевёл мошенникам деньги, в том числе и 300 тыс. рублей, взятые в кредит. А затем понял, что стал жертвой обмана, и заявил в полицию.