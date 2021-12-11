Ростов-на-Дону, 11 декабря, 2021, 18:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону тушат пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Возгоранию присвоен третий ранг сложности, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 11 декабря.

21.mchs.gov.ru Пожар на складе в Чебоксарах

Сообщение о пожаре на улице 1-й Машиностроительный переулок в экстренные службы поступило в 17:02 мск. Людей в помещении не было, уточнили в ведомстве.

«Здание горит по всей площади — 1680 кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности», — уточнили в ведомстве.

На месте работают более 60 человек и 17 единиц техники.