Лос-Анджелес, США, , 18:18 — REGNUM Вчера, 10 декабря, во время церемонии награждения The Game Awards 2021 был продемонстрирован трейлер новой игры, сделанной по мотивам телесериала «Пространство» от студии Alcon Television. За разработку игры взялись студии Telltale и Deck Nine.

Заставка Telltale Games Jorge Figueroa

Студия Deck Nine приобрела широкую популярность благодаря серии игр Life is Strange. Telltale — более именитая студия, известная по разработке игр The Walking Dread.

Сериал «Пространство» (или «Экспансия»), в свое время, создан по мотивам одноименной серии книг, повествующей о далеком будущем, когда пассажиры судна «Кентерберри» становятся причиной конфликта между Землей, Марсом и станцией Церера. На данный момент телесериал насчитывает пять сезонов. Премьера последнего, шестого сезона, запланирована на 14 января 2022 года.