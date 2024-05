Лос-Анджелес, США, 11 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Вчера, 10 декабря, во время церемонии награждения The Game Awards 2021 был продемонстрирован трейлер новой игры, сделанной по мотивам телесериала «Пространство» от студии Alcon Television. За разработку игры взялись студии Telltale и Deck Nine.

Jorge Figueroa Заставка Telltale Games

Студия Deck Nine приобрела широкую популярность благодаря серии игр Life is Strange. Telltale — более именитая студия, известная по разработке игр The Walking Dread.

Сериал «Пространство» (или «Экспансия»), в свое время, создан по мотивам одноименной серии книг, повествующей о далеком будущем, когда пассажиры судна «Кентерберри» становятся причиной конфликта между Землей, Марсом и станцией Церера. На данный момент телесериал насчитывает пять сезонов. Премьера последнего, шестого сезона, запланирована на 14 января 2022 года.